Дети из Реутова передали письма и подарки бойцам СВО

Посвященное Дню защитника Отечества мероприятие прошло в дошкольном отделении школы № 4 городского округа Реутов. Волонтер Игорь Семенов рассказал воспитанникам детского сада о помощи участникам специальной военной операции и о добровольческой деятельности.
Он показал малышам элементы военного обмундирования, маскировочные сети, фронтовые аптечки и квадрокоптер, который применяют в бою.
Ребята смогли задать волонтеру все интересующие их вопросы. Они также передали Ивану Семенову письма со словами поддержки для защитников. Помимо участия в акции «Письмо солдату», дети, их родители и педагоги в рамках благотворительного проекта «С теплотой и заботой» подготовили для бойцов специальной военной операции теплые вещи. Письма и теплую одежду они передали волонтеру, в ближайшее время Иван Семенов доставит их на фронт.
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