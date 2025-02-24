Дети из Реутова передали письма и подарки бойцам СВО

Посвященное Дню защитника Отечества мероприятие прошло в дошкольном отделении школы № 4 городского округа Реутов. Волонтер Игорь Семенов рассказал воспитанникам детского сада о помощи участникам специальной военной операции и о добровольческой деятельности.

Он показал малышам элементы военного обмундирования, маскировочные сети, фронтовые аптечки и квадрокоптер, который применяют в бою.

Ребята смогли задать волонтеру все интересующие их вопросы. Они также передали Ивану Семенову письма со словами поддержки для защитников. Помимо участия в акции «Письмо солдату», дети, их родители и педагоги в рамках благотворительного проекта «С теплотой и заботой» подготовили для бойцов специальной военной операции теплые вещи. Письма и теплую одежду они передали волонтеру, в ближайшее время Иван Семенов доставит их на фронт.