Депутаты Химок присоединились к новогодней акции «Елка желаний»

Муниципальные депутаты из Химок приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний». Они исполнят желания самых маленьких жителей округа и подарят им веру в чудо.

Проект «Елка желаний» позволяет сделать добро и порадовать подарками детей, которые особенно нуждаются в заботе и поддержке. Среди них — родные участников специальной военной операции, малыши из многодетных семей, с нарушениями здоровья и малоимущие.

«Я снял с елки два шарика с пожеланиями. Одна новогодняя игрушка от юной химчанки Алены, вторая — от Анастасии. В своих письмах девочки попросили подарить конструктор и тренажер. В ближайшее время навещу их и передам подарки», — рассказал председатель совета депутатов городского округа Сергей Малиновский.

Также пожелания маленьких жителей округа исполнят муниципальные депутаты Галина Болотова, Надежда Смирнова, Валентин Герасимов, Татьяна Кавторева, Владимир Суслов и Артур Каримов.

Напомним, что проект «Елка желаний» был запущен по инициативе президента России Владимира Путина шесть лет назад. Акция с тех пор пользуется большой популярностью у известных артистов, общественных деятелей, депутатов и сотрудников различных ведомств.

Принять участие в «Елке желаний» можно до конца февраля. Вся информация об условиях проведения размещена на официальном сайте акции.