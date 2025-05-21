Депутат Рады Гончаренко перешел на мат после удара «Искандером» по базе ВСУ

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко жестко отреагировал на удар российского оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» по базе подготовки ВСУ в Сумской области. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Шестеро военных погибли, еще 10 получили ранения. Командир воинской части отстранен. Одним отстранением здесь окончиться не может. Это грех. Полигон находился меньше чем в 50 километрах от границы с Россией», — заявил депутат.

В конце спича Гончаренко добавил нецензурное выражение и признался, что у него просто нет слов.

«Полигон практически на границе с Россией, за ним следили. Долгое время в воздухе находился дрон, который скорректировал удар», — заключил он.

Днем ранее российские военные нанесли удар «Искандером» по лагерю подготовки боевиков ВСУ в Сумской области. В результате атаки погибли около 70 спецназовцев ВСУ, также уничтожены 10 единиц техники и склад боеприпасов.