Депутат из Подольска передал квадрокоптеры бойцам СВО

Ранее он уже передавала гуманитарную помощь военнослужащим.

«Пообщался с военнослужащими, обсудили ход СВО и текущую обстановку на линии соприкосновения. Отметил высокий боевой дух наших ребят, настрой только на победу! Такие встречи напоминают, за что мы сражаемся и почему должны работать еще более сплоченно. Буду и дальше делать все возможное для поддержки наших ребят», — отметил народный избранник.

Участники спецоперации передали огромную благодарность всем, кто помогает фронту. Особенно они отметили учеников школ, которые пишут им письма, мастерят поделки и потом продают их на ярмарках, а вырученные средства передают на нужды армии.

Также Евгений Николаевич отметил, что для военных такая поддержка очень важна — она придает силы и уверенность в том, что за ними стоит вся страна.