Депутат из Подольска Евгений Исаев отправил более 5000 консервов бойцам СВО

В городском округе Подольск депутат Совета депутатов Евгений Исаев передал машину с продуктами и питьевой водой для военнослужащих в зону проведения специальной военной операции. В составе гуманитарного груза отправили свыше 5000 банок консервов и 20 000 бутылок воды.

Депутат Евгений Исаев подчеркнул, как важно поддерживать бойцов, которые защищают интересы страны.

«За счет собственных средств отправил машину с гуманитарным грузом для наших бойцов в зону проведения специальной военной операции. В составе груза отправили свыше 5000 банок консервированной продукции ООО „Русский рыбный мир“ и 20000 бутылок горной питьевой воды „Аксаут“. Сегодня бойцы получили груз. Пока мы едины — мы непобедимы!» — сказал он.

Накануне к депутату обратился командир войсковой части с просьбой помочь в организации дополнительного питания военнослужащих в полевых условиях. Евгений Исаев передал ребятам еще свыше 1400 консервированной продукции.

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