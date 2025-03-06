Депутат Химок Надежда Смирнова отчиталась о работе за 2024 год

Депутат совета городского округа Надежда Смирнова подвела итоги работы за прошлый год. Особое внимание в отчете она уделила патриотическим инициативам, поддержке семей участников СВО и активному взаимодействию с жителями округа.

За прошедший период народная избранница организовала и приняла участие в более 60 патриотических мероприятиях, направленных на поддержку традиционных ценностей и укрепление гражданского единства. «Всегда полезно посмотреть на то, что было сделано, оценить масштаб проделанной работы, составить планы на будущее», — отметила Надежда Смирнова.

В числе приоритетных направлений депутат выделила помощь семьям участников специальной военной операции, многодетным семьям и пожилым жителям округа. С начала проведения СВО она активно занимается сбором гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей приграничных территорий. За 2024 год было собрано и передано около 300 килограммов посылок.

Кроме того, Надежда Смирнова регулярно проводит личные встречи с жителями. В 2024 году она провела 12 приемов граждан и рассмотрела 36 обращений по различным вопросам.

«Отчеты позволяют горожанам узнать больше о том, что происходит в Химках, как работают совет депутатов и администрация, и какие у города есть перспективы развития», — подчеркнула муниципальный депутат Юлия Мамай.

В рамках встречи с жителями Надежда Смирнова обсудила планы на 2025 год. Горожане предложили новые идеи по благоустройству и развитию инфраструктуры, которые будут направлены на рассмотрение совета депутатов для включения в будущие проекты.