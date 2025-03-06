Депутат Химок Артур Каримов отчитался о работе за 2024 год

Депутат окружного совета Артур Каримов подвел итоги работы за прошедший год. В своем отчете он отметил участие в реализации социальных проектов округа и рассказал о передаче более 150 тонн гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Поддержка военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, стала одним из ключевых направлений деятельности депутата. «Получая помощь, бойцы чувствуют, что о них заботятся и их усилия ценят. Это может повысить мораль и мотивацию», — подчеркнул Артур Каримов.

В течение года депутат также принимал активное участие в организации и проведении патриотических мероприятий на территории округа.

Отдельное внимание в своем выступлении Артур Каримов уделил реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Химках. В основе программы — обращения жителей, связанные с вопросами строительства и ремонта социальных объектов, модернизацией дорог и благоустройством общественных территорий.

Депутат отметил, что его команда продолжает работу по развитию округа, улучшению городской инфраструктуры и созданию комфортных условий для жителей. Эти задачи реализуются благодаря поддержке муниципальных, государственных и партийных инициатив.