«Деньги могут сгореть». На помощь Украине у США осталось меньше 6 млрд долларов

Представитель Пентагона Райдер: на помощь Украине есть меньше 6 млрд долларов

В распоряжении Минобороны США есть 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине. Об этом изданию The Hill заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он предупредил, все деньги могут сгореть. Чтобы этого не произошло, заметил Райдер, конгресс должен продлить полномочия на новый финансовый год. Он начнется с 1 октября.

Средства выделили Пентагону в рамках программы Presidential Drawdown Authority. Представитель ведомства подчеркнул, что весь объем этих денег, за исключением 100 миллионов долларов, сгорает в конце финансового года.

«Военное ведомство продолжит предоставлять пакеты сокращения расходов и работает с конгрессом, чтобы добиться продления полномочий PDA», — заверил Райдер.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что зарубежная помощь Украине нацелена на то, чтобы страна могла «защитить себя и вернуть утраченные территории».

Так она ответила на вопрос о возможном снятии ограничения на использование западных вооружений для ударов по России.