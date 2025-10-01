День открытых дверей пройдет в Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе

В городском округе Балашиха 11 октября пройдет День открытых дверей в Центре специальной подготовки «Витязь». В этот день инструкторы центра расскажут посетителям о процессе подготовки бойцов, действиях в критических ситуациях и ответят на все интересующие вопросы.

Первый в России единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту Центра специального назначения «Витязь» начал работу в Балашихе 24 апреля 2023 года. Этот пилотный проект объединил все этапы оформления контракта с Министерством обороны в одном месте, значительно упрощая процесс для будущих контрактников.

Пункт отбора на Восточном шоссе функционирует как полноценный подготовительный центр. Здесь граждане получают квалифицированную помощь, проходят необходимые процедуры и начинают путь к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В центре созданы все условия для оперативного оформления документов: прохождение медицинской комиссии, получение юридической помощи, открытие банковского счета, а также информирование о мерах социальной поддержки для военнослужащих по контракту и членов их семей.

Желающие посетить День открытых дверей могут зарегистрироваться по специальной ссылке на сайте центра.

Дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно получить по телефону горячей линии: 8-498-732-80-47 и +7 919 446 6402 (WhatsApp, Telegram), а также по номерам +7 905 775-40-30, +7 905 775-40-90. Подробности также доступны на официальном сайте — контрактмо.рф.