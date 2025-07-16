День красоты для жен бойцов СВО прошел в Наро-Фоминске

Фото: 360.ru

Праздник под названием «Мир глазами женщин» состоялся в городском Дворце культуры «Созвездие».  Для жен участников специальной военной операции подготовили концертную программу и бьюти-процедуры.

Ведущие мастера Наро-Фоминского округа — парикмахеры, визажисты, бровисты, подологи — помогли девушкам стать еще красивее. Впрочем, супругам военнослужащих было не менее важно отвлечься от бытовых проблем, отдохнуть и просто пообщаться друг с другом.

На празднике состоялся розыгрыш сертификатов от психологов, которые позволят получить поддержку тем, кому она действительно необходима.

Организаторы постарались уделить внимание гостям всех возрастов — женщинам постарше, предлагалось пройти косметологические процедуры, а с малышами занимались профессиональные аниматоры.

«Девчонки каждый день испытывают определенные эмоции, которые все-таки, как ни крути, накладывают свой отпечаток. И хотелось бы, чтобы этот день сегодня стал для них отдыхом. Я, честно говоря, думала, что это будет какая-то разовая история, но сегодня от организаторов услышала, что они готовы продолжать. И это очень радует», — отметила депутат окружного совета Рената Демидова.

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