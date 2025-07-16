День красоты для жен бойцов СВО прошел в Наро-Фоминске

Праздник под названием «Мир глазами женщин» состоялся в городском Дворце культуры «Созвездие». Для жен участников специальной военной операции подготовили концертную программу и бьюти-процедуры.

Ведущие мастера Наро-Фоминского округа — парикмахеры, визажисты, бровисты, подологи — помогли девушкам стать еще красивее. Впрочем, супругам военнослужащих было не менее важно отвлечься от бытовых проблем, отдохнуть и просто пообщаться друг с другом.

На празднике состоялся розыгрыш сертификатов от психологов, которые позволят получить поддержку тем, кому она действительно необходима.