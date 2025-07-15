День деревни Веселево отметили в Наро-Фоминском округе

В Веселеве Наро-Фоминского округа состоялся долгожданный День деревни, объединивший жителей в теплой и семейной атмосфере. Праздник, полный радости и добрых эмоций, стал поводом не только повеселиться, но и вспомнить о тех, кто сегодня защищает Родину в зоне СВО.

Особую благодарность выразили местным активистам, которые помогают бойцам, изготавливая маскировочные сети и собирая гуманитарную помощь. От имени главы округа Романа Шамнэ жителей поздравил первый заместитель Виталий Ширшов. Он вручил почетные награды и рассказал о достижениях и планах развития.

В прошлом году в соседней деревне Вышегород обновили дорожное покрытие, а в Веселеве появился современный детский сад с безопасной площадкой. Впереди — реконструкция водозаборного узла и установка новой станции водоочистки в деревне Шустиково, работы завершат уже к ноябрю.

«Мы сохраняем историю Веселева, заботимся о памятниках и храмах, чтим память героев. Вместе мы строим современное и удобное пространство для жизни», — подчеркнул Ширшов.

Праздник завершился, оставив после себя не только теплые воспоминания, но и уверенность в том, что Веселево продолжает расти и развиваться — не на словах, а на деле.