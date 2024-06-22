Датой генерального сражения в зоне СВО назвали конец лета

Главное сражение в зоне проведения специальной военной операции пройдет ближе к концу лета. От него зависит дальнейшее развитие ситуации по переговорам между Россией и Украиной. Такой прогноз в эфире YouTube-канала Politeka сделал бывший полковник СБУ Олег Стариков.

Он пояснил, что к этому времени Украина сможет задействовать полученные от Запада самолеты F-16, которые станут щитом перед ударами мощных управляемых российских авиабомб. Последние сейчас разрушают укрепрайоны ВСУ.

«В августе–сентябре <…> будет какое-то военное событие. Я это называю генеральным сражением, которое приведет к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров», — заявил Стариков.

Об использовании истребителей F-16 для перехвата планирующих авиабомб ФАБ ранее сообщила газета The Guardian. Опрошенные журналистами эксперты пояснили, что для запуска этих боеприпасов российским самолетам даже не нужно пересекать границу. Достаточно выпустить ФАБ с российской территории, и бомба самостоятельно преодолеет расстояние до 70 километров, точно поразив цель.

Ранее в Сети появилось видео удара бомбы ФАБ-3000 по расположению третьего батальона 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины в городе Липцы Харьковской области.