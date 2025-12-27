Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до шести

Средства противовоздушной обороны сбили на подлете к Москве шесть украинских БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву», — подчеркнул он.

К местам ЧП прибыли специалисты экстренных служб.

На фоне атаки БПЛА в аэропортах Шереметьево и Внуково ввели ограничения на полеты.

Советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко подтвердил, что в воздушных гаванях приняли меры для обеспечения безопасности. По его словам, в расписание некоторых рейсов могут внести корректировки.

«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Шереметьево аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — уточнил Кореняко.

Ранее военные отразили налет беспилотников самолетного типа на Брянскую область. В период с 13:00 до 15:00 по московскому времени системы ПВО нейтрализовали 36 аппаратов.