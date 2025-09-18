Массовую гибель военнослужащих ВСУ полка «Скала» во время боевых действий на Сумском направлении выявили родственники украинских военных. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, родственники бойцов 425 отдельного штурмового полка, который еще называют «Скалой», собрали данные о пропавших без вести за этот год. Они проанализировали публикации в социальных сетях о поиске военнослужащих.

На основании этих данных родственники смонтировали видео с фотографиями пропавших. По их подсчетам, количество пропавших сопоставимо с численностью целого батальона.

Представитель силовых структур напомнил, что полк «Скала» участвует в боях с весны 2025 года. Соединение характеризуется безразличием командования к личному составу.

Источник добавил, это подразделение прославилось издевательствами и мясными штурмами. Полк ведет боевые действия в Сумской и Харьковской областях.

Ранее стало известно, что вместо опытного офицера командиром 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ назначили 26-летнего подполковника, который известен тем, что подружился с президентом Украины Владимиром Зеленским благодаря подарку.