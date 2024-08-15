Число пострадавших при утренней атаке Шебекина беспилотниками возросло до шести

Гладков: еще двое пострадавших при утренней атаке Шебекина обратились за помощью

Еще двое пострадавших при утренней атаке беспилотников Шебекина обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Обе пострадавшие — женщины. У одной из них минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги, другая обратилась к медикам сама, получив баротравму и сотрясение мозга. Их лечение продолжат в Белгороде.

Ранее губернатор сообщал о четырех пострадавших при атаке, включая двух фельдшеров скорой помощи. Таким образом, помощь врачей потребовалась шести жителям города.

После атак загорелись две квартиры многоэтажного дома, но их удалось оперативно потушить.

Ранее Гладков рассказал, что Шебекино покинули, по некоторым оценкам, до 70% жителей.

По данным Telegram-канала Mash, украинские боевики выработали новую тактику сдвоенных ударов дронами по приграничным регионам.