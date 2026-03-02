Число пострадавших при ударе ВСУ по Новороссийску увеличилось до семи

Семь человек получили ранения в результате атаки украинских дронов на Новороссийск. Об этом сообщил телеграм-канал оперштаба Краснодарского края.

Двум раненым медицинскую помощь оказали на месте происшествия, пятерых госпитализировали с травмами средней и легкой степени тяжести.

«По уточненным данным, в результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадали семь человек», — заявили в штабе.

Специалисты районных администраций приступили к подомовым обходам, в городе ввели режим ЧС. Жители в пункты временного размещения не обращались, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

«По предварительным данным в результате атаки повреждения получили восемь МКД, девять частных домовладений и три детских сада. Пять человек доставлены в городскую больницу с травмами легкой и средней степени тяжести, им оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал он в телеграм-канале.

Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о пяти пострадавших в результате ночной атаке на Новороссийск.