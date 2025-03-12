Четыре человека погибли при атаке ВСУ по заводу в Курской области

Четыре человека погибли, еще двое получили ранения при ударе ВСУ по селу Козыревка в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

Утром 12 марта украинские боевики атаковали комбикормовый завод в Большесолдатском районе. При ударе полностью разрушилось здание одного из цехов.

По предварительной информации, погибли четыре сотрудника предприятия — трое мужчин и одна женщина. Еще один работник получил тяжелые травмы, его госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу. Второму пострадавшему медики оказали помощь на месте.

«Очередная бесчеловечная агония украинских нацистов. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Хинштейн.

Региональное правительство окажет семья жертв атаки всю необходимую помощь и поддержку. Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после убийства боевиками ВСУ жителей курского села Черкасское Поречное.