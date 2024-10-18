«Черные дни» для ВСУ. Непогода «лишила противника глаз»

Для ВСУ наступили практически «черные дни». Непогода «лишила противника глаз», отметил в Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

Украинские войска ждали распутицы в надежде остановить наступление российских войск, однако получилось по-другому.

«Грязь делает продвижение практически невозможным, но мы идем вопреки! А вот для противника сейчас наступили практически черные дни. <…> Дожди, ветер и затянутое небо лишило врага глаз», — написал военкор.

Котенок заявил, что распутица «на нашей стороне». Журналист добавил, что у украинцев «земля уходит из-под ног».

Зимой прошлого года западная техника массово выходила из строя из-за ледяного дождя и перепада температур. Бронетехника леденела, а досылающие механизмы постоянно ломались.