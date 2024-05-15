Чехия призвала заморозить конфликт на Украине и начать переговоры | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 13:44 Чехия призвала заморозить конфликт на Украине и начать переговоры Sky News: президент Чехии Павел призвал остановить боевые действия на Украине Ministry of Defense of Ukraine

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Настало время прекратить боевые действия на Украине и разрешить конфликт путем переговоров. Президент Чехии Петр Павел заявил об этом в интервью телеканалу Sky News.

«Нам нужно остановить конфликт, а затем начать обсуждать будущие договоренности», — сказал он.

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Павел допустил, что сторонам удастся достичь компромисса. По его мнению, решение нельзя искать без участия Украины, России и стран — гарантов исполнения предполагаемого соглашения. Идею о том, что в обозримом будущем новые российские регионы вновь станут украинскими, политик назвал наивной.

Президент Чехии ранее предупреждал о том, что дипломатическое урегулирование украинского конфликта произойдет независимо от планов Евросоюза. Он прогнозировал в 2024 году изменение ситуации в пользу России.