Бывший сосед Зеленского обратился к нему из российского плена

Экс-сосед Зеленского призвал сравнить отношение к пленным в России и на Украине

Житель Кривого Рога Юрий Даниленко, попавший в российский плен, обратился к Владимиру Зеленскому, передав ему привет. Видео опубликовало РИА «Новости».

«Владимир Зеленский, Вова! Смотри, какое отношение у людей и какое наше отношение», — заявил пленный.

Кроме того, мужчина добавил, что бойцов ВСУ кидают «как пушечное мясо на отработку».

Российские военные, сидящие с рядом с пленным, в шутку посоветовали ему обратиться на украинском языке, потому что Зеленский якобы забыл русский.

Накануне журналист Александр Сладков рассказал, что Даниленко вырос с Зеленским и его женой Еленой в одном дворе, а в плен попал, принеся на себе раненого российского бойца.

Другой украинский пленный, Алексей Пашкин, назвал конфликт в стране беспределом, который устроил Запад для отмывания денег.

Вучичу предрекли судьбу Милошевича. Запад готов к новому удару по Сербии?

Схему нужно отыграть быстро. Как россиян обманывают с «Госуслугами» и «Госключом»

В Госдуме предложили усложнить жизнь одиноким россиянам. Как это отразится на рождаемости?

Гнаться за ноутбуком смысла нет. Когда стоит покупать новый гаджет

День пасечников и веры. Когда в 2024 году Медовый Спас и как его отмечать

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте