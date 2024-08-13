Бывший сосед Зеленского обратился к нему из российского плена

Экс-сосед Зеленского призвал сравнить отношение к пленным в России и на Украине

Житель Кривого Рога Юрий Даниленко, попавший в российский плен, обратился к Владимиру Зеленскому, передав ему привет. Видео опубликовало РИА «Новости» .

«Владимир Зеленский, Вова! Смотри, какое отношение у людей и какое наше отношение», — заявил пленный.

Кроме того, мужчина добавил, что бойцов ВСУ кидают «как пушечное мясо на отработку».

Российские военные, сидящие с рядом с пленным, в шутку посоветовали ему обратиться на украинском языке, потому что Зеленский якобы забыл русский.

Накануне журналист Александр Сладков рассказал, что Даниленко вырос с Зеленским и его женой Еленой в одном дворе, а в плен попал, принеся на себе раненого российского бойца.

Другой украинский пленный, Алексей Пашкин, назвал конфликт в стране беспределом, который устроил Запад для отмывания денег.