Бывший сенатор Цеков: конфликт России и Украины может завершиться переговорами уже в 2025 году

Первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым, бывший сенатор Сергей Цеков рассказал, что конфликт между Россией и Украиной может закончиться мирными переговорами уже в 2025 году. Об этом написал «Ридус» .

Он отметил, что стороны могут договориться о потере Украиной занятых российскими войсками территорий и о заморозке конфликта по линии фронта.

«Потерянные Украиной земли ей никто не вернет», — сказал журналистам Цеков.

Собеседник добавил, что Россия по-прежнему настаивает на нейтральном статусе Украины.

Ранее журнал The Economist написал, что завершение противостояния Москвы и Киева вероятно уже в 2025 году.