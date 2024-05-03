«Была такая атмосфера». Союзники изначально намекали, что Украине лучше сдаться | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 10:14 «Была такая атмосфера». Союзники изначально намекали, что Украине лучше сдаться Резников: союзники предлагали Украине сдаться еще за несколько дней до СВО Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360 в

Союзники Украины намекали ей, что лучше сдаться, еще до начала спецоперации. Об этом в интервью Politico рассказал экс-глава украинского Министерства обороны Алексей Резников.

Он напомнил, что президент страны Владимир Зеленский присутствовал на Мюнхенской конференции по безопасности всего за несколько дней до 24 февраля 2022 года.

Реклама

«Я был с ним в составе делегации в Мюнхене, и там была такая атмосфера: „Ребята, вы должны сдаться“», — отметил Резников.

При этом, по его словам, прямых заявлений на эту тему не было.

Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива рассказал СМИ, что Алексей Резников после отставки с поста министра улетел к жене в США «неприлично богатым и счастливым». Отмечалось, что его семья давно живет в Соединенных Штатах, у Резникова есть там вилла.