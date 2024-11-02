Украинский президент Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции с журналистами из западных стран, чтобы публично раскритиковать американскую администрацию, во главе которой стоит Джо Байден. Такое мнение выразил аналитик из Великобритании Александр Меркурис на своем YouTube-канале .

«Зеленский был <…> в ярости, и фактически это была главная причина, почему он созвал эту пресс-конференцию», — объяснил эксперт.

По словам Меркуриса, украинский президент очень ясно намекнул, что недоволен американской политикой и тем, что США сделали с Украиной.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что утечка секретных пунктов «плана победы» Зеленского в западные СМИ указывает на то, что союзники не собираются выполнять планы президента Украины. Также политик предположил, что слив данных может свидетельствовать о принуждении украинской стороны к началу мирных переговоров.