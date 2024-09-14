Булыга проверил обеспечение бойцов группировки «Восток» в зоне СВО

Замминистра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга проинспектировал один из базовых районов подразделений группировки войск «Восток» в зоне спецоперации. Об этом сообщило Минобороны.

Во время поездки Булыга проверил, как организована работа специалистов ремонтного подразделения «Востока», которые не только вводят в строй поврежденную технику, но и занимаются модернизацией некоторых образцов.

В тыловых районах группировки генерал-лейтенант осмотрел содержание складских помещений, обеспечивающих бойцов в круглосуточном режиме. Булыга, заслушав доклад, поставил несколько задач по модернизации системы хранения продовольствия.

Также он проверил работы по возведению нового заглубленного временного пункта дислокации подразделений группировки. В нем разместят механизированный хлебозавод, кухню, столовую, комнату бытового обслуживания, полевой банно-прачечный комплекс и другие объекты МТО.

«Подобные сооружения будут возводиться во всех группировках войск и будут иметь единую концепцию к условиям быта военнослужащих», — подчеркнул в Минобороны.