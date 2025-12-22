Буферная зона ширится. Важность освобождения территории Сумской области объяснили

Российские военные ведут активные операции в Сумской области, чтобы обезопасить население приграничных регионов и создать ВСУ проблемы на стратегических участках фронта. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Александр Коц.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин несколько раз заявил об актуальности формирования буферной зоны в приграничье. Например, из Краснопольского района Сумской области запускаются дроны по соседней Белгородчине, поэтому наступление на участке обезопасит население российского региона.



«Недалеко от границы проходит трасса „Харьков-Сумы“, по которой ВСУ перебрасывает силы вдоль приграничья. Она не единственная, но самая удобная и оперативная. От Грабовского до этой дороге — порядка 10 километров. Физическое перерезание трассы значительно усложнит логистику противника», — объяснил Коц.

Военкор добавил, что боевики не построили серьезных оборонительных на этом участке, поэтому подразделения упорного сопротивления не встречают.

«Дроноводы фиксировали группы ВСУ, больше напоминающие махновцев. Не удивительно, что они не смогли сдержать продвижение. Поэтому Сырскому придется перебрасывать сюда резервы. В условиях дефицита личного состава это грозит Украине проблемами на стратегических участках фронта», — заключил журналист.

Ранее в Сети завирусилось видео, как боевики ВСУ показали неприличные жесты и попали в плен в Сумской области.