Буданов стал фигурантом трех уголовных дел в России

В отношении главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова возбудили как минимум три уголовных дела. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Российский суд дважды принял решение о заочном аресте начальника ГУР.

«Преступная деятельность Буданова в отношении РФ и ее жителей не остается незамеченной. Сейчас начальник ГУР Минобороны Украины у нас является фигурантом как минимум трех уголовных дел», — отметил источник агентства.

По его данным, одно из дел против Буданова возбудили до начала спецоперации. Тогда украинская армия атаковала территории Тарасовского района Ростовской области.

Ранее в России осудили более 45 боевиков ВСУ, совершивших преступления в курском приграничье. Под следствием сейчас находятся еще порядка 58 украинских военнослужащих. Следственный комитет сообщил, что в связи с преступлениями ВСУ возбудили более 700 уголовных дел. Среди фигурантов есть и иностранные наемники.