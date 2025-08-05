Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что украинские спецслужбы используют секс-работниц для сбора разведданных. Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай.

«Это может кому-то показаться неприятным или аморальным. Ну, а что делать, если нужно?», — сказал он.

По словам Буданова*, если такая мера необходима для выполнения задачи, то он не видит в этом ничего предосудительного. В свою очередь, журналистка напомнила, что подобная практика применялась и другими странами, в том числе британскими спецслужбами.

Глава ГУР добавил, что с помощью таких методов украинская разведка уже получала «уникальные сведения».

Ранее глава фонда «Женский фронт» Анастасия Кашеварова обвинила вдову бойца спецназа «Ахмат» Георгия К. с позывным Варяг в получении посмертных выплат после оформления развода.

*Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.