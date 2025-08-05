Буданов признался, что ГУР использует секс-работниц для сбора информации
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что украинские спецслужбы используют секс-работниц для сбора разведданных. Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай.
«Это может кому-то показаться неприятным или аморальным. Ну, а что делать, если нужно?», — сказал он.
По словам Буданова*, если такая мера необходима для выполнения задачи, то он не видит в этом ничего предосудительного. В свою очередь, журналистка напомнила, что подобная практика применялась и другими странами, в том числе британскими спецслужбами.
Глава ГУР добавил, что с помощью таких методов украинская разведка уже получала «уникальные сведения».
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*Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.