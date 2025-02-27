Буданов назвал реальным достижение перемирия с Россией, но не мира

Боевые действия российских и украинских войск возможно остановить очень быстро через перемирие, но дойти быстро до постоянного мира не получится. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил глава Генерального управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, что сегодня против Украины используют тактику кнута и пряника: давят со всех сторон, но при этом предлагают финансово интересные вещи. Все это происходит под предлогом прекращения боевых действий.

«Здесь другой вопрос — перемирие или мир? Это совершенно разные вещи. Дойти быстро до перемирия, я просто могу сказать мнение, в принципе, реально. Дойти быстро до мира — нет», — заявил Буданов.

На минувшей неделе глава Генерального управления разведки Минобороны Украины заявил, что ожидает прекращения боевых действий уже в этом году. При этом он отметил, что сомневается в долговременности режима прекращения огня.

Буданов добавил, что считает бесполезной отправку на Украину миротворцев, потому что нет ни одного случая в истории, когда бы они остановили начавшиеся боевые действия.