Британский министр обороны предложил поставить деньги на победу Украины | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 14:35 Британский министр обороны предложил поставить деньги на победу Украины Глава МО Британии Шэппс выразил готовность поставить деньги на победу ВСУ Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Украина имеет шансы победить Россию, но ради этого союзникам придется выделить ВСУ дополнительные средства. Об этом заявил глава Минобороны Британии Грант Шэппс в статье для Daily Express.

Он рассказал, что готов поставить деньги на победу Украины и призвал усилить помощь ВСУ.

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«Но для этого нам нужно коллективно выделить деньги сейчас», — указал Шэппс.

Британский министр также подтвердил, что российские военные продвигаются в зоне спецоперации и для украинской армии наступило тяжелое время.

За несколько дней до этого Шэппс отказался отправлять на Украину западные войска. Он отметил, что для этого нет необходимости и Британия вряд ли решится на это в будущем. Он высказал мнение, что Западу следует выделить украинскому руководству деньги и вооружение, а также обучить военных ВСУ. Министр добавил, что не нужно придумывать новые варианты поддержки Украины, западным странам достаточно просто усилить существующую помощь до уровня Великобритании.