Британский министр обороны предложил поставить деньги на победу Украины | 360°

18 мая 2024, 14:35
Британский министр обороны предложил поставить деньги на победу Украины
Глава МО Британии Шэппс выразил готовность поставить деньги на победу ВСУ
Украина имеет шансы победить Россию, но ради этого союзникам придется выделить ВСУ дополнительные средства. Об этом заявил глава Минобороны Британии Грант Шэппс в статье для Daily Express.
Он рассказал, что готов поставить деньги на победу Украины и призвал усилить помощь ВСУ.
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«Но для этого нам нужно коллективно выделить деньги сейчас», — указал Шэппс.
Британский министр также подтвердил, что российские военные продвигаются в зоне спецоперации и для украинской армии наступило тяжелое время.
За несколько дней до этого Шэппс отказался отправлять на Украину западные войска. Он отметил, что для этого нет необходимости и Британия вряд ли решится на это в будущем. Он высказал мнение, что Западу следует выделить украинскому руководству деньги и вооружение, а также обучить военных ВСУ. Министр добавил, что не нужно придумывать новые варианты поддержки Украины, западным странам достаточно просто усилить существующую помощь до уровня Великобритании.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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