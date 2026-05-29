БПЛА врезался в жилой дом в Румынии

Беспилотник врезался в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии. Об этом сообщило агентство Mediafax .

При столкновении БПЛА со зданием прогремел взрыв, после чего в одной из квартир начался пожар. В результате два человека пострадали. Возгорание ликвидировали.

Из дома эвакуировали около 70 жильцов.

Агентство Reuters ранее сообщило, что на северо-западе Румынии обнаружили другой беспилотник — он нес в себе взрывной заряд.

Ранее Финляндия официально запретила Вооруженным силам Украины использовать свою территорию для ударов по России. Одновременно с этим финны заявили о «правомерности» и «обоснованности» атак на российские объекты.