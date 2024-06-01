Борт с освобожденными российскими военнопленными приземлился в Москве

«Известия»: в Москве приземлился самолет с 75 освобожденными из плена россиянами

Фото: Pixabay

Самолет военно-транспортной авиации ВКС России приземлился в Москве с 75 освобожденными из плена российскими военнослужащими. Об этом сообщили «Известия».

«Этого обмена ждали около четырех месяцев из-за того, что украинская сторона затягивала процесс переговоров», ― отметили в издании.

Российские военнослужащие, спустившись с трапа самолета, заявили, что рады оказаться на родине и соединиться со своими семьями.

Россия обменялась с Украиной военнопленными в формате 75 на 75 человек. Посредником при переговорах выступили ОАЭ. Россиян по прибытию в Москву обследуют, окажут медицинскую и психологическую помощь

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