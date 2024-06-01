Борт с освобожденными российскими военнопленными приземлился в Москве

«Известия»: в Москве приземлился самолет с 75 освобожденными из плена россиянами

Самолет военно-транспортной авиации ВКС России приземлился в Москве с 75 освобожденными из плена российскими военнослужащими. Об этом сообщили «Известия» .

«Этого обмена ждали около четырех месяцев из-за того, что украинская сторона затягивала процесс переговоров», ― отметили в издании.

Российские военнослужащие, спустившись с трапа самолета, заявили, что рады оказаться на родине и соединиться со своими семьями.

Россия обменялась с Украиной военнопленными в формате 75 на 75 человек. Посредником при переговорах выступили ОАЭ. Россиян по прибытию в Москву обследуют, окажут медицинскую и психологическую помощь