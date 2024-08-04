«Больницы перегружены». В США признали критическое состояние ВСУ

Макгрегор: ВСУ в ужасном состоянии из-за перегруженных больниц и больших потерь

Фото: РИА «Новости»

Украинские войска достигли критического состояния из-за больших потерь и плохой работы систем эвакуации раненых. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Потери примерно от 1500 до 2000 украинских солдат в день. Вооруженные силы Украины не обладают на данный момент развитой системой эвакуации раненых, их больницы перегружены. Ужасная ситуация», — отметил он.

Полковник выразил уверенность, что киевский режим достиг последнего издыхания, а украинская нация откровенно умирает. У них нет людей для отправки на фронт, резюмировал Макгрегор.

Ранее Макгрегор заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут заменить главкомом ВСУ Александром Сырским для переговоров с Россией.  По словам экс-советника, Сырский обладает достаточным авторитетом и политическим весом.

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