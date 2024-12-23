Более 500 детей из Люберец и Дзержинского посетили «Мастерские Деда Мороза»

Традиционную благотворительную акцию организовало местное отделение «Единой России». Мастер-классы для детей прошли в торговом центре «Орбита» и Центральной библиотеке имени Сергея Есенина.

В минувшие выходные «Мастерскую Деда Мороза» в «Орбите» посетило около 200 детей. В различных творческих зонах юные горожане раскрашивали новогодние сувениры и делали елочные игрушки вместе с зимним волшебником и его спутницей Снегурочкой.

Глава городского округа Владимир Волков рассказал, что в мастер-классах участвовали дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети бойцов СВО. Особенно приятно ребятам было получить сертификаты и значки «Помощник Деда Мороза».

Руководитель муниципалитета добавил, что добрая традиция «Единой России» помогает детям почувствовать атмосферу новогоднего волшебства и стать частью праздничной сказки. «Родители активно поддерживают наших юных участников, а депутаты используют такие встречи, чтобы обсудить с жителями важные вопросы. Это делает акцию действительно значимой для нашего округа», — отметил Владимир Волков.