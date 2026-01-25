Более 50 украинских БПЛА уничтожили над Россией за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 52 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего беспилотников сбили в Брянской области — 18 аппаратов, еще 15 — в Краснодарском крае.

«Девять — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Орловской области», — добавили в министерстве.

По три дрона ВСУ ликвидировали в Астраханской и Белгородской областях.

В Ростовской области украинские беспилотники повредили автомобиль и частный дом, никто среди населения не пострадал. Региональные власти пообещали оказать всю необходимую поддержку жителям.