Более 3 тонн посылок для бойцов СВО передали за 2 месяца из Магаданской области

Волонтеры магаданского штаба по сбору помощи солдатам собрали более трех тонн посылок для отправки в зону СВО за два месяца. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По ее данным, подобная отправка грузов стала уже 12-й. В посылки вошли оборудование по запросам из воинских частей, средства для оказания первой помощи, а также угощения для бойцов. Почти половина грузов являются адресными, то есть предназначены для конкретных подразделений.

В мае 2022 года губернатор Магаданской области Сергей Носов анонсировал появление в областном центре улицы Защитников Донбасса. К настоящему моменту такая улица появилась.