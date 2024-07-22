Сегодня 17:17 Более 3 тонн посылок для бойцов СВО передали за 2 месяца из Магаданской области Фото: РИА «Новости»
Волонтеры магаданского штаба по сбору помощи солдатам собрали более трех тонн посылок для отправки в зону СВО за два месяца. Об этом сообщила
пресс-служба правительства региона.
По ее данным, подобная отправка грузов стала уже 12-й. В посылки вошли оборудование по запросам из воинских частей, средства для оказания первой помощи, а также угощения для бойцов. Почти половина грузов являются адресными, то есть предназначены для конкретных подразделений.
В мае 2022 года губернатор Магаданской области Сергей Носов
анонсировал появление в областном центре улицы Защитников Донбасса. К настоящему моменту такая улица появилась.
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