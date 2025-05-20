Более 200 населенных пунктов эвакуируют в Сумской области
В Сумской области эвакуируют 202 населенных пункта из-за деморализации ВСУ
В Сумской области украинские власти объявили обязательную эвакуацию населения в 202 населенных пунктах. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров в Facebook*.
В граничащих с Россией населенных пунктах, подлежащих эвакуации, проживает более четырех тысяч человек.
«Всего на территории Сумской области подлежат эвакуации 202 населенных пункта, более 60% населения уже вывезено оттуда», — написал Григоров.
Жителям Новой Слободы об эвакуации сообщили 13 мая. Из села уже выехали 75 человек, включая двух детей, остается более 250 местных жителей, среди которых 24 ребенка.
В российских силовых структурах сообщили о росте деморализации среди командиров ВСУ, обеспокоенных большими потерями личного состава на фоне продвижения российский армии в регионе. Военные пишут рапорты, обвиняют командование в некомпетентности и пытаются уволиться из армии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил вывод украинских войск из новых регионов России и отказ от членства в НАТО.
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