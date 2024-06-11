Более 20 жителей Шри-Ланки дезертировали из зоны СВО и сбежали на родину
Yahoo: 22 гражданина Шри-Ланки дезертировали из ВС РФ и уехали на родину
Около 22 уроженцев Шри-Ланки, которые якобы присоединились к российской армии для участия в СВО, дезертировали и уехали на родину. Об этом сообщил сайт Yahoo, сославшись на представителя минобороны страны Аллена Хита.
По данным издания, одним из дезертиров является 37-летний водитель Анил Мадусанка. Он сказал, что его якобы обманули с работой в России и отправили на передовую. В зоне СВО мужчину ранили. Он обратился в посольство Шри-Ланки в РФ и его отправили домой.
Также в статье написали, что ланкийцев якобы зовут на службу в ВС РФ через WhatsApp. Неизвестные обещают зарплату в 2,1 тысячи долларов. Такая сумма в 13 раз превышает средний доход в Шри-Ланке.
Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что спецслужбы Украины активно вербуют молодых людей, чтобы вовлечь в террористическую деятельность. Он отметил, что это происходит путем пропаганды в социальных сетях.