Около 22 уроженцев Шри-Ланки, которые якобы присоединились к российской армии для участия в СВО, дезертировали и уехали на родину. Об этом сообщил сайт Yahoo , сославшись на представителя минобороны страны Аллена Хита.

По данным издания, одним из дезертиров является 37-летний водитель Анил Мадусанка. Он сказал, что его якобы обманули с работой в России и отправили на передовую. В зоне СВО мужчину ранили. Он обратился в посольство Шри-Ланки в РФ и его отправили домой.

Также в статье написали, что ланкийцев якобы зовут на службу в ВС РФ через WhatsApp. Неизвестные обещают зарплату в 2,1 тысячи долларов. Такая сумма в 13 раз превышает средний доход в Шри-Ланке.

Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что спецслужбы Украины активно вербуют молодых людей, чтобы вовлечь в террористическую деятельность. Он отметил, что это происходит путем пропаганды в социальных сетях.