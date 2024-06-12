Более 20 машин передали военным в зону СВО из Хабаровского края

Ростовское и Хабаровское отделения «Народного фронта» в преддверии Дня России отправили технику для бойцов в зоне СВО. Передача крупной партии авто прошла в Ростове-на-Дону.

Из Хабаровского края доставили 23 машины для выполнения боевых задач. Их передали в подразделения на Донецкое, Луганское и Запорожское направления.

Амбассадор «Народного фронта» и чемпион мира по боксу Денис Лебедев поблагодарил общественников, молодежные объединения, волонтеров и всех неравнодушных граждан за участие в сборе техники.

«„Народный фронт“ помогает активно помогать бойцам. Хочется поблагодарить людей, кому небезразлична наша страна. Ребят, спасибо вам большое!» — сказал он.

Ранее «Народный фронт» передал «Газель» томским саперам в зоне СВО. Активисты также отправили бойцам гуманитарный груз, в том числе рации, квадрокоптеры.