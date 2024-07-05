Более 20 групповых ударов нанесла Россия по объектам ВСУ за неделю

Минобороны: по объектам ВСУ за неделю нанесли 23 групповых удара

Фото: РИА «Новости»

В течение недели российские бойцы нанесли 23 групповых удара по украинским военным объектам. Об этом заявили в Минобороны.

Удары ВС РФ наносили высокоточным оружием, применяя также ударные беспилотники. Целями были в том числе места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения ВСУ, а также объекты энергетики, которые обеспечивали работу украинского ВПК.

Успешно поразили российские военные и аэродромы противника, хранилища топлива для военной техники и цеха сборки беспилотников и безэкипажных катеров.

Утром 5 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии РИА «Новости» заявлял об ударе подразделений ВС РФ по месту производства и запуска украинских беспилотников в Сумской области.

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