Более 20 домов в Белгороде пострадали при атаке ВСУ

Гладков: при атаке ВСУ на Белгород и пригороды пострадали 22 дома

В результате атаки украинских националистов на Белгород в воскресенье, 1 сентября, пострадали восемь частных домов, а также 14 многоквартирных. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, в 22 квартирах в 14 многоквартирных домах выбиты стекла, осколки посекли 21 автомобиль. Еще в восьми частных домах посечены заборы, окна, фасады и кровли», — написал он.

Гладков отметил, что прошел по местам прилетов и пообщался с собственниками пострадавшего имущества.

«Люди задают вопросы по восстановлению, они обеспокоены, спрашивают о компенсациях за поврежденные автомобили. Постарались на все ответить. Администрация начала закрывать поврежденные окна пленкой. Эксперты выедут на объекты, где зафиксировали серьезные разрушения», — подчеркнул губернатор.

Ранее стало известно, что при атаке ВСУ пострадали двое детей и девять взрослых.