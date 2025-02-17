Более 100 килограммов мандаринов отправят из Шатуры в зону СВО

Коллектив Молодежного центра передал участникам СВО более 100 килограммов мандаринов. Подарок ко Дню защитника Отечества отправят вместе с основным гуманитарным конвоем.

В сборе принимали участие коллективы образовательных учреждений и Шатурской больницы, а также общественные организации.

«В этот раз отправим нашим бойцам много медикаментов и перевязочных материалов. В коробках также продукты питания, средства личной гигиены, маскировочные сети, окопные свечи, письма и рисунки детей. Посылки собирали по заявкам наших ребят. Огромная благодарность всем жителям нашего округа!» — сказал председатель совета ветеранов Сергей Фролов.

В погрузке гуманитарного конвоя участвовали коллектив Молодежного центра и его руководитель Александр Гуреев, а также председатель Ассоциации ветеранов специальной военной операции Василий Карпов.