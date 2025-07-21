Российские военнослужащие нанесли удар фугасными авиационными бомбами по местам расположения резервных сил ВСУ. Об этом в комментарии ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«ФАБами уничтожен взвод противника, 10 человек личного состава ранены. Это было резервное соединение», — заявил он.

Речь идет о резервных силах ВСУ в селе Ивановка Днепропетровской области. По данным Кимаковского, украинские боевики недавно перебросили туда силы для попытки удержать населенный пункт Зеленый Гай.

Ранее журналист Андрей Коц сообщил, что благодаря действиям российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции удалось открыть новый фронт — на северной части Харьковской области. Там военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Дегтярное.