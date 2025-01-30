Бойцы СВО провели уроки мужества для школьников в Лобне

В военно-историческом музее «Лобненский рубеж» школы № 9 для школьников провели урок мужества на тему «По страницам военной истории». Перед учениками выступили депутат Совета депутатов Оксана Букина и участник специальной военной операции, командир взвода БПЛА с позывным Кирс.

Гостям рассказали о битве за Москву, истории Лобненского рубежа, блокаде Ленинграда и текущей специальной военной операции. Кирс поделился своей историей участия в боевых действиях и передал музею трофей — кокарду морской пехоты ВСУ.

Аналогичный урок мужества состоялся и в инженерно-техническом лицее «Авиатика». Мероприятие организовали при поддержке муниципального депутата Александра Кузьмиченко. На встречу пригласили участника СВО с позывным Штиль и руководителя «Центра поддержки участников СВО и их семей» Дарью Косых. Военнослужащий рассказал школьникам о сложностях мобилизации, героизме сослуживцев и личном опыте службы. Дарья Косых поделилась информацией о волонтерской помощи солдатам, раненым, пожилым людям и детям, оставшимся без родителей.

Такие встречи помогают подрастающему поколению лучше понять значимость исторических событий и подвигов современников, воспитывают уважение к защитникам Отечества и формируют чувство патриотизма.

Дополнительную информацию о службе по контракту и мерах поддержки участников СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф или по телефонам в Лобне: 8 (930) 959-76-48, 8 (929) 637-51-50.