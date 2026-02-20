Бойцы СВО получили более 170 автомобилей ко Дню защитника Отечества
Народный фронт, кабмин и Минпромторг передали бойцам СВО авто к 23 Февраля
Правительство России и Минпромторг совместно с Народным фронтом передали военным новую партию техники ко Дню защитника Отечества. Машины критически необходимы бойцам спецоперации для тактической мобильности, ротации и эвакуации.
Военным передали авто повышенной проходимости, среди которых УАЗ «Буханка», «Пикап» и «Профи». Машины эвакуационных групп укомплектованы «мангалами», защитными противоосколочными одеялами, детекторами дронов, тепловыми эвакуационными конвертами и носилками, эвакуационными тележками «ТэТэ» и «Аленка» с электроприводом и без.
В церемонии приняли участие министр промышленности и торговли Антон Алиханов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
«Сегодня мы совместно с Народным фронтом передали очередную, очень масштабную партию технических средств и оборудования для наших подразделений, которые выполняют боевые задачи на самых сложных участках линии боевого соприкосновения», — сказал Алиханов.
Всего в подарочном списке 170 боевых машин.
«Мы уверены, что они каждый день будут приближать нашу победу, помогать нашим парням в несении их службы и решении задач. Огромное спасибо всем жителям нашей страны, кто приходит на помощь и поддерживает наших героев. С наступающим праздником, с Днем Красной армии и Военно-морского флота, с Днем защитника Отечества!» — заявил Кузнецов.
Народный фронт оснастил авто приборами ночного видения, маскировочными сетями и бытовыми вещами: газовыми горелками, бензопилами и комплектами одежды.
Участниками передачи машин стали финалисты конкурса «Лидеры России. Политика».
«Мой сын с 2022 года участвует в СВО. И, как он всегда говорит, без тыла, без помощи было бы намного сложнее выполнять непростые задачи, которые сегодня стоят перед нашими военными», рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.
Она добавила, что бойцы шаг за шагом идут вперед, и пожелала им возвращения домой с победой.