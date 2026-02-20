Бойцы СВО получили более 170 автомобилей ко Дню защитника Отечества

Народный фронт, кабмин и Минпромторг передали бойцам СВО авто к 23 Февраля

Правительство России и Минпромторг совместно с Народным фронтом передали военным новую партию техники ко Дню защитника Отечества. Машины критически необходимы бойцам спецоперации для тактической мобильности, ротации и эвакуации.

Военным передали авто повышенной проходимости, среди которых УАЗ «Буханка», «Пикап» и «Профи». Машины эвакуационных групп укомплектованы «мангалами», защитными противоосколочными одеялами, детекторами дронов, тепловыми эвакуационными конвертами и носилками, эвакуационными тележками «ТэТэ» и «Аленка» с электроприводом и без.

В церемонии приняли участие министр промышленности и торговли Антон Алиханов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

«Сегодня мы совместно с Народным фронтом передали очередную, очень масштабную партию технических средств и оборудования для наших подразделений, которые выполняют боевые задачи на самых сложных участках линии боевого соприкосновения», — сказал Алиханов.