Пленный Грачев: бойцам ВСУ показали стрельбу из гранатомета, но в руки не дали

Мобилизованным украинцам показали, как пользоваться американским ручным гранатометом SMAW, но никому не дали из него стрелять. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный боец ВСУ Владимир Грачев.

«В Житомирской области, в лесу, только без ракет, просто как его (гранатомет SMAW — прим. ред.) взводить, один раз и все… только показали, как им [пользоваться], а так — не стреляли», — заявил военнопленный.

Грачев добавил, что за год службы в рядах ВСУ этот гранатомет оказался единственным иностранным оружием, которое он видел.

До этого он рассказал, что пьяный украинский солдат из соседнего взвода кинул гранату в офицера ВСУ. После этого бойца избили и увезли с позиций.

Ранее Грачев признался, что благодаря российским военным смог сохранить ногу. Его ранило во время выполнения боевой задачи, когда по группе солдат ВСУ ударили дроны. Сослуживцы запросили помощь и отступили, а Грачева бросили в блиндаже, где он провел два месяца.