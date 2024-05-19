Бойцов «Востока» наградили за освобождение Новомихайловки | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 19:34 Бойцов «Востока» наградили за освобождение Новомихайловки МО: военных группировки «Восток» наградили за освобождение Новомихайловки

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Военнослужащие группировки войск «Восток» получили ордена и медали за освобождение Новомихайловки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Личному составу вручили ордена Мужества, медали „За отвагу“, „За храбрость“, Георгиевские кресты IV степени и медали „За спасение погибавших“», — указали в оборонном ведомстве.

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Церемония награждения произошла прямо у линии боевого соприкосновения. Мотострелков поблагодарили за стойкость и высокий профессионализм при выполнении боевых задач.

Ранее четыре воинские части, принимающие участие в специальной военной операции, наградили орденами Суворова и Кутузова. Звание Героя России получили подполковник Леонид Пашкевич и майор Игорь Юргин. Пашкевичу вручили офицерскую шашку. Юргину передали пистолет Ярыгина. Их поблагодарили за выполнение задач и пожелали дальнейших успехов в военной службе.