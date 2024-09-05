Боевую часть ракеты Patriot обнаружили в Курской области
МЧС: пиротехники нашли и уничтожили боевую часть ракеты Patriot под Курском
В Курской области пиротехники наши и уничтожили боевую часть ракеты Patriot. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«За прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС России привлекались к выполнению задач по обезвреживанию взрывоопасного предмета», — рассказали в министерстве.
За все время работ в Курской области саперы МЧС ликвидировали 314 взрывоопасных предметов, а также обследовали территории на площади около 24 гектаров. Росгвардия уничтожила более 2,5 тысячи украинских боеприпасов в Херсонской и Запорожской областях, сообщил RT.
Украинские войска с помощью ЗРК Patriot уничтожили свой собственный истребитель F-16, сообщила ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.