Боевую часть ракеты Patriot обнаружили в Курской области

МЧС: пиротехники нашли и уничтожили боевую часть ракеты Patriot под Курском

Christophe Gateau/dpa
Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

В Курской области пиротехники наши и уничтожили боевую часть ракеты Patriot. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«За прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС России привлекались к выполнению задач по обезвреживанию взрывоопасного предмета», — рассказали в министерстве.

За все время работ в Курской области саперы МЧС ликвидировали 314 взрывоопасных предметов, а также обследовали территории на площади около 24 гектаров. Росгвардия уничтожила более 2,5 тысячи украинских боеприпасов в Херсонской и Запорожской областях, сообщил RT.

Украинские войска с помощью ЗРК Patriot уничтожили свой собственный истребитель F-16, сообщила ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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