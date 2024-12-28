Марочко сообщил, что ВСУ почти покинули Зеленый Гай у Купянска

Поселок Зеленый Гай в Харьковской области почти покинули подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Зеленый Гай превратился в так называемую серую зону. Противник вышел практически из этого населенного пункта», — сказал он.

По словам военного эксперта, в населенном пункте еще остались некоторые маневренные группы, но постоянных позиций украинских боевиков уже нет. Российские военные продолжают «активно работать по противнику».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео работы беспилотников батальона «Запад-Ахмат». На кадрах видно, как военные ударили по позициям ВСУ в районе Волчанских хуторов Харьковской области, уничтожив живую силу и боевую технику противника.

Российские военные полностью освободили город Лозовая в Харьковской области 25 декабря. Для украинской армии Лозовая была важнейшим пунктом обороны. Взятие этой территории для российских войск —большой шаг на пути к Купянску.