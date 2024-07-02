Боевики «Кракена» сбежали с позиций в Часовом Яре

Боевики из нацбатальона «Кракен»* сбежали с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей украинской армии. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный боец ВСУ Валентин Гриднев.

Мужчину мобилизовали в Херсоне прошлой весной. Командование батальона отправило его группу на позиции в Часов Яр, заявив, что нацбатальон «Кракен»* будет их прикрывать. Последние находились на второй линии обороны.

По словам Гриднева, на тот момент командиры уже знали, что на позициях никого нет, их просто бросили. Националисты сбежали еще до приезда их группы.

«Мы подъезжали — их последняя машина уехала, и мы остались одни», — рассказал украинский военнопленный.

В это время российские штурмовики уже взяли штурмом два здания и подбирались к третьему, отметил Гриднев.

Ранее бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявили, что в городе Часов Яр сложилась чрезвычайно тяжелая ситуация. По их словам, российские военные устраивают лобовые штурмы, а также обстреливают населенный пункт управляемыми авиабомбами.

* Запрещенная в России террористическая организация.