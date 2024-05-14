Боевики «Кракена» и «Братства» сдались в плен российским войскам | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 10:29 Боевики «Кракена» и «Братства» сдались в плен российским войскам Минобороны: российские бойцы взяли в плен боевиков «Кракена» и «Братства» Официальный сайт президента Украины

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Бойцы группировки войск «Север» в Харьковской области взяли в плен боевиков неонацистских формирований «Кракен»* и «Братство»**. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Участник формирования «Кракен»* Илья Гут, попавший в плен, рассказал, что пошел в ряды неонацистов добровольно. Утром 10 мая при штурме российских военных им пришлось занять оборону. Однако долго удерживать ее не смогли.

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«Я понял, что нас окружают. Была стрельба со всех сторон. Нам в блиндаж рядом залетела граната. Я получил осколочное ранение. И мы приняли решение сложить оружие», — рассказал боевик.

По его словам, та позиция, на которой он выполнял задачи, не была готова к обороне. Как признался боевик, он боялся попасть в плен. Но когда сдался, удивился отношению российских военных, которые их спокойно приняли и оказали помощь.

Он также добавил, что многие украинские добровольцы стали отказываться вступать в «Кракен»*.

* Нацбатальон «Кракен» признан террористическим и запрещен на территории РФ.

** Запрещенная в России террористическая организация.